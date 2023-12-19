الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول ملعقة واحدة من زيت جوز الهند

جريدة الدستور

لا تعلم الكثير من الفتيات أن استخدام زيت جوز الهند مفيد جدا للبشرة والشعر حيث يساعد في التخلص من العديد من المشكلات الخاصة في حالة استخدامه بصورته الخام ونستعرض في السطور التالية تفاصيل كاملة عن فوائد زيت جوز الهند.

و‏يساعد زيت جوز الهند في التخلص من مشكلات جفاف البشرة خاصة في حال تسخين اليدين ثم وضع قليل منه وفركهم جيد ثم وضع على البشرة مباشرة مع مراعاة تدليك البشرة كما يساعد زيت جوز الهند على التخلص من مشكلة تشققات القدمين خاصة في حال دهانه ليلا ثم ارتداء الجوارب.

البقع الداكنة

‏كما يساعد زيت جوز الهند على التخلص من مشكلة البقع الداكنة الموجودة في البشرة خاصة في حالة استخدامه من خلال دهن على البشرة مع التحريك حركات دائرية سيساعد في التخلص من البقع الداكنة الموجودة في البشرة كما يمكن استخدامه للتخلص من مشكلة جفاف الشعر خاصة في فصل الشتاء فيجب تسخيه  جيد ثم وضعه على الشعر وترك لمدة ما يقرب من ساعة ثم غسل الشعر جيدا.

‏ولم تقتصر فوائد زيت جوز الهند على البشرة والشعر فقط بينما يساعد في خفض الكلسترول السيء في الجسم كما يساعد في تزويد الجسم بالطاقة فعند تناول ملعقة منه في الصباح الباكر يساعدك في الحصول على الطاقة والنشاط والحيوية، كما يساعد تناول ملعقة من زيت جوز الهند على التخلص من مستويات السكر العالية في الجسم كما يساعد في التخلص من التوتر والقلق فيعتبر مهدئ للأعصاب كما يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان، كما يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت التي تساعد في محاربة البكتيريا والفطريات.

ماذا يحدث فى جسمك عن تناول ملعقة واحدة من زيت جوز الهند يوميا ‏ ملعقة واحدة من زيت جوز الهند يوميا ‏ زيت جوز الهند زيت جوز الهند

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