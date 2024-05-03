الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد أبوبكر يستنكر ممارسات إعلامية كاذبة فى الهجوم على مصر

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن استيائه من وجود قنوات تهاجم الدولة المصرية، موجودة على أراض عربية، مضيفًا: "هناك منهج للهجوم على الشأن المصري الداخلي والإعلام والسياسات المصرية.. هذا الكلام في دولة عربية!!.. ومحدش يقول إن خالد أبو بكر عمل مشكلة بين دولتين، والسؤال بكل أدب، ليه الاستمرار بالكذب؟.. واستئجار مصريين يعملوها!!".

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن مؤسسات إعلامية وقنوات موجودة في أراض دول عربية تهاجم مصر وتسخر من مفكري مصر وإعلامييهم.

وقال خالد أبوبكر: "هل هذه الأسئلة تشعل فتنة بين دولتين؟.. طيب ليه؟.. طيب بحكم أنا دولة كبيرة موافق على تقييم الجميع.. طيب عاوز حاجة إيجابية وحدة.. يعني كل الشغل دا مفيش حاجة عجباك.. وبعدين بتعينوا الناس وتدفعوا فلوس عشان ناس تنتقدنا.. أمر غريب وعجيب".

وواصل: "موافق على الموضوعية وحرية النقد.. ولكن أين الموضوعية وحرية النقد؟.. هل منطقي أن نسخر أو نهاجم أوضاع دول أخرى بدون موضوعية في نقد الشان المصري الداخلي في قنوات عربية.. عيب اللي بيحصل.. مصر بلد كبيرة، وأتمنى أن يكون هناك استجابة.. إحنا متصالحين، بس دا مش عدل، وأنا مواطن مصري بيحس، ومحدش مصري يرضى بالظلم.. ومش هسمح لمخلوق واحد على وجه الأرض يتكلم على الشان المصري بدون موضوعية".

قناة on خالد أبو بكر كل يوم

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