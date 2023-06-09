اللبن وماء جوز الهند.. مشروبات تخفض مستوى حرارة الجسم

شهدت محافظات مصر في الأيام الأخيرة تذبذب في درجات الحرارة وتغير في الأحوال الجوية من سقوط أمطار ورياح وعاصفة ترابية.

وبدء المواطنين في البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” للحصول على مشروبات تخفض مستوى حرارة الجسم خصوصاً بعد دخول فصل الصيف علينا وبقوة، وتأثر الجسم نتيجة الحرارة المرتفعة عقب التغير المفاجئ للمناخ.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين للحصول على الوقاية اللازمة خوفاً من جفاف الجلد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، يرصد موفع “الدستور” في السطور التالية طرق لعمل مشروبات تخفض مستوى حرارة الجسم وفقاً لموقع “healthshots”.

مشروبات تخفض مستوى حرارة الجسم

يمكنك الآن صناعة مشروبات منزلية سهلة وسريعة تحميكي وتحمي أسرتك في فصل الصيف لأن جسم الإنسان يحتاج إلى كمية أكبر من الماء أكثر من المعتاد، للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية ويبقيه رطباً إليكي التفاصيل في السطور التالية:

1 - اللبن

يساعد شرب اللبن على تهدئة الجسم، ويحسن التمثيل الغذائي ويوفر الراحة من مشاكل القناة الهضمية التي قد تحدث بسبب الطقس، ويحمل مشروب اللبن البروبيوتيك والفيتامينات والمعادن التي تعيد درجة حرارة الجسم الطبيعية.

2 - ماء جوز الهند

تحمل ثمرة جوز الهند بداخلها ماء منعش تساعدك على التغلب على حرارة الصيف لأنها مليئة بالإلكتروليتات الطبيعية والفيتامينات والمعادن التي تعيد ترطيب الجسم.

3 - عصير الزنجبيل

يمكنك عمل عصير الزنجبيل في المنزل وسيعطيكي النتيجة المطلوبة وهي تعزيز صحة المناعة والشعور بارتفاع درجة حرارة الجسم ويمكن تناوله ساخن عند الإصابة بنزلات البرد.

4 - عصير الليمون بالنعناع

يعتبر عصير الليمون بالنعناع من ضمن المشروبات التي يحبها الكثير لأنه يعطي الجسم الشعور بالانتعاش ويحافظ على رطوبة البشرة والحماية من الإصابة بالجفاف.