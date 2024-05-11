بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 فى حادث تصادم بالطريق الدائرى

حصل "الدستور" على أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الدائري، القادم من التجمع اتجاه المنيب، وذلك بعدما انتشل رجال الإسعاف 4 جثث تحت أنقاض سيارة ميكروباص، و10 أشخاص مصابين بإصابات بالغة وكسور.

والمتوفون هم: مهند أحمد مبارك "طبيب"- ذكي ذكي عيد "سائق"- ياسمين عبدالسلام أحمد "ربة منزل"- ياسر عبدالسلام أحمد "موظف"، ومن بين الجثث الأربع تم التعرف على شقيقين، ربة منزل، وشقيقها "موظف".

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري، بوجود حادث تصادم وجثث ومصابين على الطريق، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبيَّن تصادم ميكروباص بسيارة نقل، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.