إصابة شخصين فى حادث تصادم على الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين بالطريق بنطاق حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائرى نزلة محور الفريق العصار بشبرا الخيمة، ووقوع مصابين ووجود تكدس بحركة المرور.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف العميد محمد البطوطى، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة، ووجود اثنين مصابين تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وتم رفع آثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.