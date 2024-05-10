الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم بالغربية

حادث سيارة - ارشيفية
حادث سيارة - ارشيفية

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب اثنين آخرين بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة إثر تصادم سيارة ملاكي بكوبري على طريق طنطا - المحلة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج والجثامين إلى المشرحة.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بكوبري على طريق قرية الدواخلية بمركز المحلة الكبرى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتبيَّن من التحريات والمعاينة الأولية وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بكوبري على طريق قرية الدواخلية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى أسفر عن مصرع أحمد فايز، وإبراهيم سامح، في العقد الثاني من عمرهما، وإصابة اثنين آخرين.

وتم رفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

بكدمات وسحجات وكسور تصادم سيارة ملاكي بكوبري على طريق طنطا المحلة مستشفي المحلة والمعاينة الأولية

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