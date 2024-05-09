شهداء لقمة العيش.. حادث مروري ينهي حياة 4 شباب في أبو تشت

اتشحت قرية الأوسط سمهود بمركز أبوتشت شمالي قنا بالسواد، بعد وفاة 4 شباب من خيرة أبنائها في حادث آليم خلال ذهابهم للعمل في دولة السعودية.

الضحايا الأربعة هم "أشرف سيف عابدين، ابن منطقة الحمدات في الاوسط سمهود، والذي راح شهيد في الحادث عقب ولادة ابنه الأول بأسبوع، ونجل عمه أحمد عبدالعليم عابدين، وحسني محمد عوض، وشهاب مجاهد.

وقال أحد أقارب الضحايا، إن القرية في حالة صدمة بعد مصرع 4 شباب من أبنائها، بعد تعرضهم لحادث مروري خلال ذهابهم للعمل في السعودية، مشيرًا إلى أن الجميع يشهدون لهم بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وأنهم من الشباب المكافحين.

وأكد أنه جارٍ إنهاء أوراق نقل جثامين شهداء لقمة العيش، إلى مصر تمهيدًا لدفنهم بمقابر أسرهم بقرية الأوسط سمهود بمركز أبوتشت.

وفي سياق متصل، تحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لدفتر عزاء لنعي شهداء لقمة العيش، داعين الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.