الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. محافظ قنا يفتتح وحدتي طب أسرة بفرشوط

محافظة قنا
محافظة قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحدتى طب الأسرة بقريتي القبيبة والكوم الأحمر التابعتين لمركز فرشوط، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة.

وأوضح محافظ قنا، أن وحدتي طب الأسرة تضم "عيادات طب أسرة، وأسنان، وإسعافات أولية، صيدلية، معامل دم وطفيليات، ومكاتب تثقيف صحى، وسكن للطاقم الطبي" وتخدم حوالى 30 ألف نسمة  من أهالى القريتين.

وقال المحافظ، إن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.

رصف الطرق بشارع بورسعيد بمدخل مدينة أبوتشت

كان قد تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال رصف الطرق بشارع بورسعيد بمدخل مدينة أبوتشت وطريق الرزقة للتأكد من مطابقة الطرق للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف التي وضعتها الدولة.

وأوضح المحافظ  أن الطريق يتم تنفيذه من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة بطول كيلو ونصف حارتان بتكلفة تقديرية ٤ مليون جنيه، وطريق الرزقة يتم تنفيذه عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى، مشيرا إلى أنه سوف يتم أخذ عينات من الطرق وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشددا على أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة متابعة الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف، مؤكدًا أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة اعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الإقليمية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم، وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية، بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا أهالي فرشوط

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