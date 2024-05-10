الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

5 مصابين فى حادث تصادم بالصف

إسعاف
إسعاف

كشف مصدر أمني عن إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق في الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقي بلاغ الحادث 

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في الصف، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبيَّن تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم سيارتين الصف نقل المصابين إلى المستشفى رفع حطام الحادث بالكامل غرفة عمليات النجدة

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