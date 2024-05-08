أخرهم مجدي شطة.. مشاهير خلف القضبان بسبب المخدرات

لم يكن مجدي شطة هو الوحيد الذي سقط في فخ حيازة وتعاطي المواد المخدرة، بينما كانت السموم المخدرة سببًا رئيسيًا في اقتياد عدد من الفنانين خلف القضبان بتهمة تعاطي المواد المخدرة.



مجدي شطة

ألقت مباحث القاهرة القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، بمنطقة المرج.

وفي كمين بالمرج، سقط "شطة" وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أحمد فلوكس

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من القبض على الفنان أحمد فلوكس الصادر ضده العديد من الأحكام الواجب تنفيذها في مدينة مرسي مطروح لحيازته مخدر الحشيش داخل علبة سجائره في غرفته بالفندق، لذلك تم التحفظ عليه في قسم شرطة مطروح وعرضه على النيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيڤين مندور

وفي عام 2013 تم القبض على الفنانة نيڤين مندور الشهيرة بدور "فيحاء" بتهمة تعاطي المخدرات وتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية.



ماجدة الخطيب

أما الفنانة ماجدة الخطيب فدخلت السجن مرتين الأولى عام 1986 وتم الحكم عليها بالحبس لمدة عام بسبب تعاطي المخدرات، والمرة الثانية سنة 1987 فى تهمة قتل خطأ لطالب جامعي بسيارتها وتم الحكم عليها بالسجن سنة أيضًا.

ريكو

كما واجه المطرب الشعبي "ريكو" تهمة الاتجار في المواد المخدرة، خاصة الهيروين في 2015، واتهم أيضًا باستقطاب راغبي الإدمان للشقة لتعاطي المخدرات.

وصدر الحكم بحبسه، بعدما كشفت التحقيقات أن الشقة ملك مؤلف أغاني يقيم بدائرة قسم العبور، اتخذها وكرًا لتعاطي وتجارة المخدرات هو وأصدقاؤه.



أحمد عزمي

أما الفنان أحمد عزمي، فقد تعرض للاتهامات المتعلقة بالمخدرات مرتين، الأولى عام 2013 حيث ألقت الشرطة القبض عليه داخل شقة في منتجع شرم الشيخ وبحوزته كمية كبيرة من الكوكايين والحشيش، إلا أن المحكمة قضت ببراءته لعدم استكمال الأدلة.

وفي عام 2014، وأثناء وجوده في حملة تفتيش في أحد الكمائن المرورية أيضا، تم القبض عليه مرة أخرى وبحوزته شريط من الترامادول والحشيش والكوكايين، وتم إخلاء سبيله بكفالة ألفي جنيه وقضت المحكمة ببراءته بعد بطلان إجراءات ضبطه.

نهى العمروسي

وألقي القبض أيضًا على الفنانة نهى العمروسي في عام 2014 بحيازة مواد مخدرة، وبعد تحقيقات استمرت 15 يومًا تم إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.