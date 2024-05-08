القبض على سائق بحوزته كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها فى حلوان

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد مجدي من ضبط سائق بحوزته كمية من مخدر الآيس قبل ترويجه .

كانت البداية بورود معلومات سرية لمعاوني مباحث القسم تفيد بتردد سائق علي منطقة غرب غنيم لترويج مخدر الآيس .

باعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن رجال المباحث من ضبط سائق يدعي "م.أ" ٣١ سنه مقيم دائرة قسم شرطة التبين بحوزته كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها على عملاءه

باخطار اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.