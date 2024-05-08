الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على سائق بحوزته كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها فى حلوان

مخدر الآيس - صورة
مخدر الآيس - صورة ضرائب

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد مجدي من ضبط سائق بحوزته كمية من مخدر الآيس قبل ترويجه .

 

كانت البداية بورود معلومات سرية لمعاوني مباحث القسم تفيد بتردد سائق علي منطقة غرب غنيم لترويج مخدر الآيس .

 

باعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن رجال المباحث من ضبط سائق يدعي "م.أ" ٣١ سنه مقيم دائرة قسم شرطة التبين بحوزته كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها على عملاءه 

 

باخطار اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ضبط سائق مخدر الأيس قسم شرطة حلوان الأكمنه الثابته والمتحركة اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمه النيابة العامة

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