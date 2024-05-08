اعترفات ديلر أون لاين: "الزباين بيتابعوا تسعيرة المخدرات ويطلبوا الأوردر على تليجرام"

الزباين بتطلب مني البضاعه على تليجرام.. بهذه الكلمات اعترف ديلر الأون لاين عقب القبض عليه ومناقشته أمام رجال المباحث.

الزباين بيتابعوا التسعيرة ويعملوا الأوردر على التليجرام

وأشار المتهم خلال استجوابه، إلى أنه كان يقوم بتوزيع مخدر الترامادول على زبائنه في المناطق الراقية مثل التجمع ومصر الجديدة، وأن المتعاطين كانوا يتابعون "التسعيرة" وطلب الأوردرات عن طريق برنامج التواصل "تليجرام".

وكانت أجهزة الأمن في القاهرة، قد تمكنت من ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية لاتجاره في المواد المخدرة وترويجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

تم استهدافه وأمكن ضبطه وبرفقته عاطل، وذلك حال استقلالهما سيارتين، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزتهما 5000 قرص مخدر لعقار الترامادول.

وبمواجهتهما أقر بحيازتهما الأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 500 ألف جنيه.