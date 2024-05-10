الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين بالشروع فى قتل صاحب محل ملابس بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث مكبر من ضباط مباحث الجيزة لضبط المتهمين بالشروع في قتل صاحب محل ملابس بالوراق. 

 

تفريغ كاميرات المراقبة لتتبع المتهمين 

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة لتتبع خط سير المتهمين لضبطهم وتقديمهم للنيابة. 

 

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث الوراق اخطار من المستشفى العام بوصول مصاب بجرح غائر في الرقبة وطعنات بالصدر في حالة حرجة. 

 

بانتقال رجال المباحث وسؤال شهود العيان أفادوا بقيام سيدة وشاب يرتديان النقاب ذبحوا المجني عليه أسفل منزله وفروا هاربين. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشكيل فريق بحث ضباط مباحث الجيزة لضبط المتهمين قتل صاحب محل ملابس بالوراق تفريغ كاميرات المراقبة لتتبع المتهمين

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