الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس متهم بسرقة مسجد في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس متهم بسرقة محتويات أحد المساجد بالشرقية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

فيديو  على فيس بوك 

كانت البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن سرقة أحد الأشخاص أدوات صحية من داخل أحد المساجد بالشرقية. 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى تاجر خردة.

عقوبة السرقة 

ونصت المادة 319 عقوبات، على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

حبس المتهم بسرقة محتويات احد المساجد بسرقة أدوات صحية أحد المساجد بالشرقية عقوبة السرقة

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