الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صناديق الاستثمار فى الذهب تجذب أكثر من 100 ألف عميل.. والحكومة تكشف عن خطط توسعية

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نجاح كبير حققته صناديق الاستثمار في الذهب في مصر منذ إطلاقها، حيث وصل عدد المستثمرين في تلك الصناديق إلى 108 آلاف و808 مستثمرين حتى أبريل 2024.

وأكد "فريد"، في تقرير قدمه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة- أن هذه الصناديق تهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك) مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر/ مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية (EGX).

أول صندوق ذهب مصرى

صندوق AZ-Gold، وهو أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر، وبدأ الاكتتاب فيه بتاريخ 21 مايو 2023، وتديره شركة "أزيموت مصر" لإدارة الصناديق والمحافظ، والحد الأدنى للاكتتاب 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات للوثيقة، ويمكن استرداد الاستثمار في شكل ذهب أو نقود، ويتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال 12 شركة متخصصة، منها شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق.

وصندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، بدأ الاكتتاب في هذا الصندوق بتاريخ 14 يناير 2024، ويتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجارٍ العمل على إضافة 3 جهات لتلقي الاكتتاب.

وأكد الدكتور فريد حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام الرقابة على صناديق المعادن؛ لحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.

أهم القوانين والقرارات المنظمة لصناديق المعادن

  1. قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
  2. القرار رقم 71 لسنة 2021: ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن.
  3. القرار رقم 50 لسنة 2023: إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن.
  4. القرار رقم 51 لسنة 2023: ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن.
  5. القرار رقم 52 لسنة 2023: ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء.
الدكتور محمد فريد صناديق الاستثمار الذهب معدن الذهب السبائك البورصة

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