11 مصابًا في حادث تصادم بالمنيا الجديدة

أُصيب 11 شخصًا في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس بالطريق المؤدي إلى سجن المنيا بمدينة المنيا الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبيَّن إصابة 11 شخصًا من مستقلي الربع نقل، أُصيبوا بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.