رابط تقديم وظائف البريد المصرية 2024.. كافة الشروط والتفاصيل قبل غلق باب التقديم

رابط تقديم وظائف البريد المصرية 2024، يواصل استقبال طلبات شغل وظائف البريد المعلن عنها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى بدأ الإعلان عنها مطلع شهر يناير الجارى، ويستمر التقديم لها بين يومى 18-1 حتى 31-1 من العام الجارى.

رابط تقديم وظائف البريد المصرية 2024

ويتاح الوصول إلى رابط تقديم وظائف البريد المصرية 2024 عن طريق خطوات بسيطة لا تستغرق سوى دقائق معدودة من مكانك دون الحاجة إلى التقديم الورقي فى أي من الجهات الحكومية ودون مقابل رسوم مالية إضافية، فقط كل ما عليك هو تسجيل الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من هنا، ثم اختيار أيقونة الوظائف أعلى موقع بوابة الوظائف الحكومية، وبعد ذلك قم باختيار وظائف البريد، وتحديد فئة الوظائف التى ترغب فى التقديم إليها.

فائت وظائف البريد المصرية 2024

وتتعدد فئات وظائف البريد المعلن عنها والتى تشمل وظائف محام ثالث تعيين، مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين/ مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين/ مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين، ومهندس ميكانيكا ثالث تعيين/ مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين، مهندس كهرباء ثالث تعيين، أخصائى بريد ثالث/ أخصائى خدمة عملاء ثالث/ اخصائي خدمة عملاء ثالث/ اخصائى مكتب بريد ثالث تعيين.

وبمجرد تسجيل الدخول على رابط تقديم وظائف البريد المصرية 2024، يتعين عليك إدخال البيانات الشخصية وتشمل: الاسم بالكامل بالعربى، اسم الشهرة، الرقم القومى، النوع، المحافظة طبقًا للرقم القومى، المركز أو الحى أو القسم التابع له، اسم الشارع، رقم العقار، رقم التليفون، رقم الموبايل، البريد الإلكترونى، بيانات الحالة الصحية، بيانات المؤهل.

ويتيح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، التقديم لأكثر من مسابقة وظائف حكومية فى وقت واحد، بشرط استخراج صحيفة حالة جنائية موجهة للجهة المتقدم إليها، وإيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري).