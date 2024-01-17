لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط والضوابط العامة للقبول

يبحث الكثير من الشباب عن لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024، للحصول على الوظيفة المناسبة مع المؤهل الدراسي، وتزداد عمليات السيرش على الإنترنت عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن توفر 900 وظيفة في البريد المصري، وذلك في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الهيئة القومية للبريد، على أن تبدأ فترة التقديم للوظائف في البريد المصري من غد يوم الخميس 18 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الأربعاء 31 من ذات الشهر.

وظائف البريد المصري 2024

ويرصد “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل التقديم في وظائف البريد المصري 2024، والشروط والضوابط العامة للمتقدمين لوظائف البريد المصري، إليكم التفاصيل الكاملة.

تقديم وظائف البريد المصري 2024

يستطيع المستعلم التقديم للوظائف المتاحة في البريد المصري إلكترونيًا، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، باتباع الخطوات الحالية وإليكم التفاصيل في السطورالتالية:.

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر الإنترنت من خلال موقع التوظيف الحكومي، أضغط هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم بإنشاء حساب جديد في البوابة.

3 - ثم يقوم باختيار الوظيفة المتقدم لها والمناسية مع الشهادة الخاصة به.

4 - ثم يقوم المستعلم يإدخال البيانات المطلوبة والخاصة به.

5 - ثم يقوم بتحميل المستندات المطلوبة.

6 - واخيرًا يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة «تقديم».

الشروط والضوابط العامة للمتقدمين لوظائف البريد المصري

1 - أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة مصري الجنسية.

2 - ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

3 - أن يكون التقدير العام الذي حصل عليه الشخص على الأقل «جيد».

4 - أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها، كما يلي: مهندس: بكالوريوس هندسة في إحدى التخصصات المطلوبة أو مؤهل عال مناسب أو ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

5 - ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم إعادة اعتباره.

6 - ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمض على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.

7 - أن يجتاز المتقدم الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة.