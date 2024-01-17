الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط والضوابط العامة للقبول

البريد المصري
البريد المصري

يبحث الكثير من الشباب عن لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024، للحصول على الوظيفة المناسبة مع المؤهل الدراسي، وتزداد عمليات السيرش على الإنترنت عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن توفر 900 وظيفة في البريد المصري، وذلك في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الهيئة القومية للبريد، على أن تبدأ فترة التقديم للوظائف في البريد المصري من غد يوم الخميس 18 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الأربعاء 31 من ذات الشهر.

وظائف البريد المصري 2024

ويرصد “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل التقديم في وظائف البريد المصري 2024، والشروط والضوابط العامة للمتقدمين لوظائف البريد المصري، إليكم التفاصيل الكاملة.

txt

آخر موعد تقديم وظائف البريد المصري 2024 ورابط التقديم

تقديم وظائف البريد المصري 2024

يستطيع المستعلم التقديم للوظائف المتاحة في البريد المصري إلكترونيًا، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، باتباع الخطوات الحالية وإليكم التفاصيل في السطورالتالية:.

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر الإنترنت من خلال موقع التوظيف الحكومي، أضغط هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم بإنشاء حساب جديد في البوابة.

3 - ثم يقوم باختيار الوظيفة المتقدم لها والمناسية مع الشهادة الخاصة به.

4 - ثم يقوم المستعلم يإدخال البيانات المطلوبة والخاصة به.

5 - ثم يقوم بتحميل المستندات المطلوبة.

6 - واخيرًا يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة «تقديم».

الشروط والضوابط العامة للمتقدمين لوظائف البريد المصري

1 - أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة مصري الجنسية.

2 -  ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

3 - أن يكون التقدير العام الذي حصل عليه الشخص على الأقل «جيد».

4 - أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها، كما يلي: مهندس: بكالوريوس هندسة في إحدى التخصصات المطلوبة أو مؤهل عال مناسب أو ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

5 - ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم إعادة اعتباره.

6 - ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمض على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.

7 - أن يجتاز المتقدم الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة.

البريد المصري البريد المصرى 2024 وظائف البريد المصري 2024 وظائف البريد المصري تقديم وظائف البريد المصري

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|بريطانيا تعتزم التحقيق فى شكوى ضد إسرائيل.. ومالى تهزم جنوب إفريقيا

فوائد ذهبية للشاي بالزنجبيل

هل التدخين يسبب سرطان الرئة؟ وأبرز الأعراض الأولية

بعد تصدرها التريند.. أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

بعد 100 يوم من الحرب.. أبرز الصور التى هزت مشاعر العالم من قطاع غزة

للحصول على بشرة ناعمة.. فيتامين واحد يغنيكي عن مستحضرات التجميل

في آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

أخبار فاتتك|حقيقة تقديم محمد رمضان فيلم عن حياة "مو صلاح".. والأونروا: قصف غزة خلال 100 يوم تسبب في أكبر تهجير للفلسطينيين

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ماتت إحداهما.. "العظام الزجاجية" تحبس شقيقتين 15 سنة فى منزلهما

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار في المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها