من فرح لجريمة اغتصاب.. مصير سائق أوبر المتهم بخطف سيدة بمدينة نصر.. وقانونيون يطالبون بغلق التطبيق

عقب مرور ثلاثة أشهر على واقعة "حبيبة الشماع" وتعرضها للخطف من قبل سائق أوبر، تكررت الجريمة مرة أخرى في حق مدرسة إنجليزي في التجمع الخامس، حيث شرع أحد سائقي الشركة في الاعتداء الجنسي عليها وإلقائها خلف ستاد الدفاع الجوي بمدينة نصر.





تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة بدأت بطلب المجني عليها سيارة من تطبيق "أوبر" من هاتف شقيقتها لنقلها من التجمع لحضور حفل زفاف في مدينة الشيخ زايد بالجيزة في العاشرة مساءً، وعندما استقلت السيارة تفاجأت بسلوك غريب من السائق.

نبيلة عوض

بدأت تصرفات السائق الغربية بتغيير خط سير السيارة والخروج بها من منطقة نائية في التجمع الثالث، ثم طلب منها إغلاق الرحلة من التطبيق وتحويل المبلغ المالي عبر المحفظة الشخصية إلا أن الفتاة أخبرته بأنها لم تطلب الرحلة من هاتفها، فطلب منها الاتصال بطالب الرحلة لإغلاقها فاتصلت بشقيقتها التي رفضت ذلك خاصة أنها ما زالت تستقل السيارة فأغلق السائق الرحلة من هاتفه.



وعقب ذلك توقف السائق على الطريق فجأة في منطقة خالية وأخبرها أنه سيشرب مياه، ولكنها تفاجأت به يفتح الباب الخلفي ويهددها بسلاح أبيض - كتر- لكنها أمسكت به حتى أصيبت بجرح قطعي في يدها وظلت تقاومه وتمنعه من الاعتداء الجنسي عليها فقال لها: "دمك سايح وبتقاومي" وتمسكت الفتاة بالدفاع عن نفسها حتى أنزلها السائق من السيارة وألقى بها في الصحراء خلف ستاد الدفاع الجوي بمدينة نصر.



وعقب ذلك تم العثور عليها من الأهالي واتصلوا بأسرتها لنجدتها ونقلها للمستشفى وتبين أنها مصابة بجروح وسحجات متفرقة بجسمها وملفوفة ببطانية بسبب تمزيق ملابسها من مقاومتها.



الضحية



اعترافات المتهم: مركب كاميرا في العربية

وأنكر المتهم ارتكاب الواقعة ومحاولة خطف والاعتداء الجنسي على الفتاة، موضحًا أن الخلاف بينهما كان على طريقة الدفع بالفيزا وأن السيارة بها كاميرات مراقبة لتثبت برائته.

وقال إنه تلقى طلب من التطبيق لرحلة من الشيخ زايد ولكن عندما استقلت الفتاة السيارة طلب منها توصيلها خارج السيستم بأن تلغي الرحلة ولكنها رفضت فألغائها من هاتفه المحمول.



قررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الخطف والشروع في هتك عرض أنثى، وتحليل مخدرات للمتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، والتحفظ على سلاح الجريمة.



المصير القانوني للمتهم

قال حسني مبارك، الخبير القانوني، إن هذه المشكلات لا بد أن تعالج خاصة عقب تفاقمها في الفترات الأخيرة وتكرارها فلا بد من تشديد العقوبة، خاصة أن المتهم سيواجه تهم الخطف والشروع في القتل والعقوبة تصل للمؤبد وسحب رخصة سيارته للأبد، كما أن شركة أوبر لا يكون عليها أي مسئولية جنائية هي فقط ستكون ملزمة بالتعويض المادي في حال إدانة المتهم.



وتابع أنه لا بد من إصدار تشريع يخص معيار عمل تلك الشركات بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية سواء الجهات المرورية وغيرها فلابد ميعار قبول السائقين من الشركة أن يشرف عليها تلك المؤسسات الحكومية حتى تحليل المخدرات لابد ان يتم تخصيص جهة حكومية معينة له لضمان سلامة تلك التحاليل، أو يتم غلق التطبيق لأنه أصبح خطر.



وقال الخبير القانوني الخطيب محمد، إن ما يحدث مؤخرًا من قبل سائقي تطبيقات النقل الذكي أصبح جريمة لابد من التصدي لها، خاصة أن هذه التطبيقات كانت وسيلة آمنة تلجأ لها السيدات للتنقل الآمن ولكن تحول الأمر لفوبيا.



كما أن جريمة التعدي على «فتاة مدينة نصر» يخضع لمعاقبة المتهم وفقًا لقانون العقوبات لارتكابه جريمة الخطف والشروع في هتك عرض أنثى واغتصابها فعقوبته تصل للسجن المؤبد 15 سنة لشروعه في خطف المجني عليه ومحاولته التعدي جنسيًا عليها وذلك، وفقًا لنص المادة 289 من قانون العقوبات، وذلك بالإضافة إذا كان متعاطي للمواد المخدرة ستغلظ العقوبة.

بيان الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سائق حاول التعدي على سيدة أثناء استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي.



تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من إحدى الفتيات قررت بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى قام قائدها بإصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.



تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه مقيم بالمقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.