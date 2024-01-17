الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|بريطانيا تعتزم التحقيق فى شكوى ضد إسرائيل.. ومالى تهزم جنوب إفريقيا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بمشاركة ديانج وتاو.. مالى تهزم جنوب إفريقيا فى كأس الأمم 2023

خسر منتخب جنوب إفريقيا أمام نظيره مالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

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"المركزى للإحصاء": ارتفاع صادرات مصر إلى الإمارات لمليار و658 مليون دولار

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية بشكل ملحوظ خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

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ارتكاب جرائم حرب بغزة.. شرطة بريطانيا تعتزم التحقيق فى شكوى ضد إسرائيل

أعلنت الشرطة البريطانية عن أن ضباطًا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.

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مصطفى شعبان إجازة من "المعلم".. تعرف على السبب

حصل الفنان مصطفى شعبان على إجازة مؤقتة من تصوير مسلسله الدرامي الجديد “المعلم”  والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

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محمد كمال: إسرائيل منقسمة وبها تخبط حول اليوم التالى بغزة

قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل فشلت فشلًا كبيرًا في تحقيق أهدافها في غزة، مؤكدًا أنها منقسمة حول ما يمكن أن يحدث في اليوم التالي، لافتًا إلى أنه بشكل عام الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة نتنياهو لا تريد أن تصل لليوم التالي وتريد استمرار الحرب في غزة لأطول فترة.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

يتساءل قطاع كبير من المصريين عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024، وذلك كونها مصدرا مهما للبروتين النباتي، وشهدت أسعار الدواجن استقرارا في السوق المحلية.

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إسرائيل مصطفى شعبان غزة مصر كأس الأمم أسعار الفراخ

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