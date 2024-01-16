على رأسهم خالد النبوي وحلا شيحة.. أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

كشف المخرج محمد سلامة، عن أبطال مسلسله الدرامي الجديد، "إمبراطورية ميم"، والذي يتكون من 20 بطلا وأكثر على رأسهم النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحة، وهم: “هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبد العزيز، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز”.

إمبراطورية ميم



ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

امبراطورية ميم مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم.