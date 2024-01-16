الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على رأسهم خالد النبوي وحلا شيحة.. أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

كشف المخرج محمد سلامة، عن أبطال مسلسله الدرامي الجديد، "إمبراطورية ميم"، والذي يتكون من 20 بطلا وأكثر على رأسهم النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحة، وهم: “هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبد العزيز، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز”.

إمبراطورية ميم 


ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

امبراطورية ميم  مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم 

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم. 

إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل إمبراطورية ميم خالد النبوي أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

أحمد حاتم ينتهى من تصوير دوره فى فيلم "المنبر"

نور النبوي: "الحريفة" أثبت نجاح التوليفة الشبابية

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى مع لميس الحديدى على شاشة "ON"

غدا.. أشرف زكي ضيف أميرة بهي الدين في "افتح باب قلبك" على cbc

حكاية أقدم مهرجان للسينما المصرية في برنامج "حديث العرب"

الحريفة يواصل تصدره لقائمة أفلام "البوكس أوفيس" المصري

مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "حالة خاصة" عبر منصة watch it

مى فاروق ضيفة برنامج sold out مع محمود سعد

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

"جد ولا مقلب".. حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)