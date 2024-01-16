الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. أشرف زكي ضيف أميرة بهي الدين في "افتح باب قلبك" على cbc

اشرف زكي
اشرف زكي

يحل الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين ضيفا في حلقة خاصة من برنامج “افتح باب قلبك” مع الإعلامية أميرة بهي الدين عبر شاشة cbc غدا الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء. 

ونوهت الصفحة الخاصة بقناة cbc على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن الحلقة بعرض البرومو الخاص بها. 

https://fb.watch/pB-Li3m09d/?mibextid=UyTHkb

ويكشف د. أشرف زكي خلال الحلقة العديد من الأسرار والكوابيس حول علاقته بزوجته الفنانة روجينا وبناته. 

كما يتحدث عن منصبه كنقيب للفنانين والصعوبات والتحديات التي تواجهه وتواجه المهنة. 

ويكشف كيف دعمت الشركة المتحدة الفن والفنانين خلال السنوات الماضية من خلال أعمال متميزة منحت الفرصة لجميع الفنانين في الظهور على الشاشة. 

كما يتحدث أشرف زكي عن أزمة التصاريح للنجوم الجدد والإيقافات التي اتخذت النقابة قرارات بشأنها. 

يذاع برنامج “افتح باب قلبك” مع أميرة بهي الدين في تمام الساعة الحادية عشر مساء عبر شاشة قناة cbc العامة. 

أخر أعمال الفنان أشرف زكي 

يذكر أن الفنان أشرف زكي شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "العودة" وعرض ضمن منافسات موسم الشتاء عبر شاشة dmc.

تدور أحداث مسلسل العودة للفنان شريف سلامة في إطار اجتماعي، وهو عبارة عن 30 حلقة حول الصراعات في محافظات الصعيد حول آدم الشاب الصعيدي، الذي تم طرده من محافظة الأقصر لعدم زواجه من ابنة عمه، ويعود بعد سنوات عقب اختفاء شقيقه يحيى الذي اختفى في ظروف غامضة، ليجد نفسه متورطًا مع مهربي الذهب، والتي بها كبار عائلات البلد التي يسكن فيها.

أبطال مسلسل العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، أحمد والي، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تامر نبيل، محمد عبدالعظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدي ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب عن الدهب.

أشرف زكي الفنان اشرف زكي افتح قلبك أميرة بهي الدين برنامج افتح باب قلبك cbc

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