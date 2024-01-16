الحريفة يواصل تصدره لقائمة أفلام "البوكس أوفيس" المصري

حققت الأفلام في دور العرض السينمائي والتي تتنافس على إيرادات "البوكس أوفيس" المصري نجاحا كبيرا، استطاعت الأفلام المعروضة التنافس وبشدة على حصد المراكز الأولى في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري.

وحققت افلام السينما أمس الاثنين متمعة إيرادات بلغت 2 مليون و680 الف و872 جنيه، وخلال هذا التقرير نرصد لكم قائمة إيرادات افلام شباك التذاكر المصري أمس.

قائمة إيرادات شباك التذاكر

ازاح فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، كلا من فيلمي ابو نسب والاسكندراني من صدارة قائمة الايراد اليومي الشباك التذاكر، واحتفظ الفيلم بالمركز الأول في قائمة الإيرادات محققا نجاحا غير مسبوق.

وجمع الفيلم امس إيرادات بلغت 1.087.371 جنيه والفيلم يقوم ببطولته نور النبوى والكابتن أحمد حسام ميدو وكزبرة ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم "الحريفة"

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

إيرادات فيلم " الإسكندراني"

وحقق فيلم "الإسكندراني" إيرادات أمس الأثنين بلغت قيمتها 618.215 ليحتفظ بالمركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم " أبو نسب"

وجاء في المركز الثالث فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد إمام محققًا إيرادات بلغت 606.847 جنيها، و"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.