نجل عبدالناصر وأمير عيد فى "سولد أوت" مع محمود سعد

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الخميس المقبل، علي قناة "CBC" بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبدالناصر.

ويستضيف الإعلامي محمود سعد، خلال الحلقة، المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس عبدالناصر، حيث يقدم جولة خاصة في منزل الأسرة في منشية البكري، ويتحدث لأول مرة عن أهم ذكرياتهم في المنزل الذي شهد جزءًا مهمًا من تاريخ مصر الحديث.

في حلقة الجمعة من البرنامج، يحل أمير عيد ضيفًا على محمود سعد، ويقدم حفلًا مختلفًا على مسرح الفلكي على طريقة "الاكوستيك" التي تعد توزيعًا جديدًا لأشهر أغانيه التي ارتبط بها الشباب في الفترة الأخيرة.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

عروض برنامج sold out

تتميز عروض برنامج “Sold Out” بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض “Sold Out” بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية “Standup Comedy”، ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.