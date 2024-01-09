الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

الموسيقار هاني شنودة و"أبو توهة" في "سولد أوت كامل العدد" الخميس

الموسيقار هاني شنودة
الموسيقار هاني شنودة

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الخميس المقبل، علي قناة "CBC".

ويستضيف "سعد" خلال الحلقة، الشاعر الفلسطيني أبو توهة الذي يعبر عن أوجاع القضية الفلسطينية التي يعيشها يوم تلو الآخر أثناء الحرب في غزة.

وبعد ذلك يحاور "سعد" بطلة من نوع آخر وهي "إيمان"، التي هزمت مرض السرطان وأسست مشروع غير مسبوق اسمه "سفر الروح".

وفي حلقة الجمعة من البرنامج، يحل الموسيقار الكبير هاني شنودة ضيفًا على البرنامج، حيث يحكي ذكرياته مع عمالقة الفن من نجاة الصغيرة إلى أحمد عدوية.

ويتذكر "شنودة" مع جمهوره أجمل موسيقى الأفلام وأشهر أغاني فرقة المصريين، في حوار إنساني من القلب يتحدث عن مشوار صعوده بكل مواقفه الإنسانية والطريفة أيضًا.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساءً.

قصة مسلسل حالة خاصة هاني شنودة وأبو توهة في سولد أوت كامل العدد هاني شنودة سولد أوت كامل العدد أبطال مسلسل حالة خاصة

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