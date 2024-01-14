الهضبة وعمر خيرت.. أبرز حفلات نجوم الفن خلال شهر يناير

يشهد يناير عدة حفلات غنائية لكبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربي، وفي هذا التقرير ترصد “الدستور” أبرز حفلات النجوم خلال الشهر الجاري.

عمرو دياب

يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما في القرية العالمية بمدينة دبي يوم 18 يناير الجاري ويقدم الهضبة خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة وكذلك اغاني ألبومه الجديد مكانك مثل بيوحشنا وسلامك وصلي ومعرفش حد بالاسم ده وغيرها من الأغاني الأخرى.

على الهلباوى

علي جانب آخر يحيى المنشد على الهلباوى حفلاً بساقية الصاوى، يوم 26 من شهر يناير الحالى، وسيقدم الهلباوى خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.

بوسي

وتستعد بوسي لإحياء أولى حفلات عام 2024 فى لبنان، حيث تعاقدت على إحياء حفل مسابقة miss natural beauty 2024 التي تقام للمرة الأولى في لبنان والشرق الأوسط، والحفل يقام يوم 24 من شهر يناير الحالى وتقدم خلاله بوسي مجموعة من أغانيها المختلفة.

دار الأوبرا المصرية

كما ​​​​​​يشهد شهر يناير نشاط فني مكثف بدار الأوبرا المصرية التي تقدم عدد من الحفلات الغنائية المختلفة.

يحيى خليل

ويستعد رائد موسيقى الجاز الموسيقار يحيى خليل، للقاء جمهوره، من خلال حفل موسيقي ضخم يحييه الخميس المقبل رفقة فرقته الموسيقية، وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءً، ويجهز خليل لجمهوره برنامجا فنيا مميزا لتقديمه خلال الحفل، يضم مجموعة من أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم وإلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

عمر خيرت

ويقدم الموسيقار عمر خيرت حفلين من المقرر اقامتهما يومي الخميس، والجمعة 25 و26 يناير الجاري، برفقة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن يبدأ الحفلان فى تمام الساعة الثامنة مساءً ويعزف خلاله خيرت باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية منها:"هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، وغيرها، ومن المتوقع ان يختتم الحفلي بالمعزوفتين الشهيرتين "فيها حاجة حلوة"، و"100 سنة سينما".

حفلات أم كلثوم

ويٌفتتح الموسم الفني الجديد 2024 لسلسة حفلات "كلثوميات" بأمسية فنية لفرقة عبد الحليم نويرة، بقيادة المايسترو الكبير صلاح غباشي، الجمعة الموافق 26 يناير الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك بمشاركة كلا من المطربة غادة آدم، والمطربة رحاب عمر.

ومن المقرر أن يبدأ حفل كلثوميات فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها: (سيرة الحب - بعيد عنك) لبليغ حمدي، و(الأطلال - حيرت قلبي) لرياض السنباطي، كما يتضمن الحفل باقة من أجمل أغاني أم كلثوم الوطنية والعاطفية التي تعاونت خلالها مع عظماء الملحنين ومنها: "جمال الدنيا، فات الميعاد، ليلى نهاري، أروح لمين".