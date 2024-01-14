مخرج الحريفة لـ الدستور: سعيد بردود الأفعال حول الفيلم وكنت واثقًا من قدرته على المنافسة

قال المخرج رءوف السيد، مخرج فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إنه سعيد بردود الأفعال حول فيلم "الحريفة" وتصدره قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض.

وأضاف أنه كان واثقًا من قدرة الفيلم على المنافسة في ظل وجود أكثر من عمل سينمائي آخر لكبار النجوم، مشيرًا إلى أن الفيلم حقق المعادلة الصعبة وأصبح فرس الرهان.

قصة فيلم "الحريفة"

"الحريفة" تدور أحداثه حول لاعب كرة قدم يُدعى "ماجد" تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

أبطال فيلم "الحريفة"

فيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نورالنبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو".

وكان بطل الفيلم النجم الشاب نور النبوي قد عبر عن سعادته بالمشاركة في بطولة فيلم "الحريفة" الذي يعرض حاليًا في دور العرض ويحقق نجاحًا كبيرًا، معتبرًا أن العمل هو تجربة جديدة وخطوة كبيرة ومهمة في طريقه الفني والسينمائي، مؤكدًا أنه يعشق السينما بشكل كبير، وأن البطولة المطلقة له في فيلم "الحريفة" مسئولية كبيرة تجعله يضع أمام عينيه ما يقدمه للجمهور، وأن يكون مختلفًا ويعتمد على فكرة.

وأضاف النبوي، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سعيد بالفيلم الذي يعتبره تجربة شبابية بحتة، مشيرًا إلى أن كواليس الفيلم كانت رائعة: فكنا مثل الأسرة الواحدة وغلب عليها الكوميديا بشكل كبير، فقد جمعتنا كيميا معينة لتقديم أفضل ما عندنا في هذا الفيلم، وأتمنى أن يعجب الجمهور.