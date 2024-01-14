الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فريد: "وبينا ميعاد 2" يحمل مفاجآت كثيرة

أحمد فريد
أحمد فريد

قال الفنان أحمد فريد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سعيد بردود الأفعال حول الحلقة الأولى من مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني. 

وأضاف "فريد" أنه يظهر خلال الحلقات المقبلة في دور إعلامي، مشيرًا إلى أن الجزء الجديد يحمل العديد من المفاجآت على مستوى القصة والأبطال. 

ووجه "فريد" الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حرصها على تقديم دراما متميزة للجمهور طوال العام.


ويجسد أحمد  فريد دور مذيع يقع في غرام "أروى" ابنة شيرين رضا، وتدور بينهما قصة حب حتى تقع مفاجأة في نهاية الأحداث. 

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc في الثامنة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

بينما يعرض على شاشة dmc drama في تمام الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2
 

مسلسل "وبينا ميعاد 2" هو من بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن، من تأليف وإخراج هانى كمال، وتم التصوير فى عدة مناطق متفرقة، بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، ويتم عرض العمل خلال الموسم الدرامي الشتوي عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وكان قد حقق الجزء الأول من مسلسل "وبينا ميعاد" نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه، خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية وكان مناسبًا لجميع الفئات العمرية.

أحمد فريد الفنان أحمد فريد وبينا ميعاد أحداث مسلسل وبينا ميعاد2 وبينا ميعاد شيرين رضا وصبري فواز

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