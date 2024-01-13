بطولة عصام عمر.. معسكر مغلق لمخرج "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للانتهاء من مونتاجه

دخل المخرج خالد منصور في معسكر مغلق للانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد 'البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

وكان أبطال العمل قد انتهوا من تصويره خلال الأيام الماضية ورفع المخرج خالد منصور شعار الفركش.

وقال بطل العمل عصام تمر في تصريحات خاصة انه سعيد بالعمل مع المخرج خالد منصور في أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما بعد النجاح الذي حققه في الدراما من خلال مسلسل بالطو.

وكشف عصام عمر عن الموعد المبدئي لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي في مصر، مشيرًا إلى أن الفيلم سيتم عرضه بالسينمات فى سبتمبر المقبل 2024.

وقال عصام إن كيميا خاصة تجمعه ببطلة العمل ركين سعد وان كواليس المسلسل كانت مليئة بالكوميديا والمرح.

قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

تدور أحداث الفيلم عن تورط رامبو كلب حسن وصدیقه الوحید، في حادث خطیر دون ذنب، لیصبح بین لیلة وضحاھا مطاردًا من قبل كارم، جار حسن. یدفع هذا بحسن إلى البحث عن طريقة آمنة لإنقاذ رامبو من مصیر مجھول.

الفيلم من بطولة عصام عمر ورمين سعد وعدد من الوجوه الشابة وتأليف خالد منصور ومحمد الحسيني واخراج خالد منصور، والفيلم انتاج محمد حفظي (فيلم كلينيك) ورشا حسني.

ويعد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البطولة السينمائية الأولى لعصام عمر بعد تألقه في مسلسل “بالطو” الذي عرض بشكل حصري على منصة Watch it حيث يعد المسلسل من أعمال WATCH IT الأصلية.

مسلسل بالطو

مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد، الذي يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفية، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندي، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفي، محمود البزاوي، وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.