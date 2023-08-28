طرح البوستر التشويقى لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لعصام عمر

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "البحث عن منفذ لخروج السيد رام" البوستر التشويقي للعمل استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية في مصر

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من بطولة عصام عمر وإخراج خالد منصور ويعرض قريبًا بجميع دور السينمات.

ويواصل المخرج خالد منصور عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم استعدادًا لطبع النسخ النهائية للعمل وطرح البرومو الدعائي له، حيث من المنتظر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

ويعد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البطولة السينمائية الأولى لعصام عمر بعد تألقه في مسلسل “بالطو” الذي عرض بشكل حصري على منصة Watch it حيث يعد المسلسل من أعمال WATCH IT الأصلية.

عصام عمر

مسلسل بالطو

مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد، الذي يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفية، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندي، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفي، محمود البزاوي، وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

يذكر أن الممثل الشاب عصام عمر حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل ممثل صاعد في مهرجان الدراما بدورته الثانية التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة يوم الخميس الماضي، عن دوره في مسلسل "بالطو"، وتقاسمها مع طه دسوقي عن دوره في "مشروع عائلي" والطفل عمر شريف عن دوره في "تحت الوصاية".