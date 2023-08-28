الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البوستر التشويقى لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لعصام عمر

فيلم البحث عن منفذ
فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد  "البحث عن منفذ لخروج السيد رام" البوستر التشويقي للعمل استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية في مصر 

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من بطولة عصام عمر وإخراج خالد منصور ويعرض قريبًا بجميع دور السينمات. 

ويواصل المخرج خالد منصور عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم استعدادًا لطبع النسخ النهائية للعمل وطرح البرومو الدعائي له، حيث من المنتظر عرضه في شهر أكتوبر المقبل. 

ويعد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البطولة السينمائية الأولى لعصام عمر بعد تألقه في مسلسل “بالطو” الذي عرض بشكل حصري على منصة Watch it حيث يعد المسلسل من أعمال WATCH IT الأصلية. 

عصام عمر 

مسلسل بالطو 

مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد، الذي يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفية، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندي، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفي، محمود البزاوي، وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

يذكر أن الممثل الشاب عصام عمر حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل ممثل صاعد في مهرجان الدراما بدورته الثانية التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة يوم الخميس الماضي، عن دوره في مسلسل "بالطو"، وتقاسمها مع طه دسوقي عن دوره في "مشروع عائلي" والطفل عمر شريف عن دوره في "تحت الوصاية". 

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو عصام عمر فيلم عصام عمر الجديد الفنان الشاب عصام عمر

مواد متعلقة

عصام عمر يكشف كيف تحول من دراسة الفلسفة للمسرح

عصام عمر نجم "بالطو" يكشف عن الصعوبات التى تعرض لها ببداية حياته

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

القائم بأعمال رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب