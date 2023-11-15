عصام عمر يكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيته في فيلم "فرقة الموت"

يٌشارك الفنان عصام عمر، ضمن أبطال فيلم "فرقة الموت"، بطولة الفنان أحمد عز، ومجموعة من من نجوم الفن هم "آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، أمينة خليل، بيومي فؤاد، خالد كمال، عصام عمر، رشدي الشامي، علي صبحي، جيهان الشماشرجي"، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

وتابع عصام عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أبطال وصنّاع فيلم فرقة الموت بدأوا تصوير من بدري، وانا صورت يوم واحد فقط، وغدًا سأستكمل باقي تصوير المشاهد الخاصة بدوري في الفيلم".

وعن تفاصيل شخصيته في فيلم "فرقة الموت"، كشف أنه يلعب دور ابن خالة الفنان أحمد عز ضمن أحداث الفيلم، كما أنني أظهر بشخصية شاب كان يعيش في فرنسا وعاد لمصر، وفي الوقت ذاته، أنا ابن خالة الضابط الكبير اللي هو أحمد عز".

وفي السياق ذاته، أكد عصام عمر، أنه قارب على الانتهاء من تصوير فيلمه "رامبو"، ومن المقرر الانتهاء منه في مطلع شهر ديسمبر المقبل، وسيخوض خلال بطولته الأولى المطلقة في السينما، مؤكدًا أنه سيخوض به المهرجانات أولًا قبل عرضه للجمهور في دور العرض السينمائي.

فيلم فرقة الموت

يذكر أن قصة فيلم "فرقة الموت" تعود إلى فترة الأربيعينات، وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة، من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصًة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

“فرقة الموت” بطولة النجم أحمد عز، النجمة منة شلبي، النجم بيومي فؤاد، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.