أحمد عز يعود لتصوير "فرقة الموت" نهاية الأسبوع الجاري

يعود النجم أحمد عز لاستئناف تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد “فرقة الموت” نهاية الأسبوع الجاري.

وكان عز قد حصل على إجازة قصيرة من الفيلم وذلك لبدء تصوير أولى مشاهده في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يقوم أحمد عز بتصوير المشاهد النهائية من فيلم فرقة الموت بالتزامن مع تصوير دوره في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.

فرقة الموت

يذكر أن قصة فيلم "فرقة الموت" تعود إلى فترة الأربيعينات، وبداية الخمسينيات، ويجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة، من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصًة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

فرقة الموت بطولة النجم أحمد عز، النجمة منة شلبي، النجم بيومي فؤاد، بمشاركة خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

ولاد رزق 3

أما الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، فيشهد تغييرات جذرية في الأحداث مع ظهور شخصيات جديدة في العمل وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول.

ورصدت الجهة المنتجة للفيلم ميزانية مفتوحة وضخمة للعمل المنتظر عرضه في موسم صيف 2024.

كما ستتم الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن بالفيلم.

من جانبه انتهى المؤلف صلاح الجهيني من كتابة أحداث الفيلم الذي يشهد تغييرات جذرية في الأحداث، كما يضم العمل شخصيات جديدة مع الاحتفاظ بالشخصيات الأساسية.

أبطال فيلم "ولاد رزق"

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق النجوم عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث، من إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حاليًا ويكتبه صلاح الجهينى.

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى، نسرين أمين، باسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب.