بعد عرض الحلقة الأولى.. "وبينا ميعاد" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

حققت الحلقة الأولى من مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني نجاحا كبيرا بين الجمهور الذي تشوق لمعرفة أحداث الجزء الثاني وكيف ستكون العلاقة بين حسن ونادية وأبنائهم.

واحتل مسلسل وبينا ميعاد المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة WATCH IT.

كما تصدر العمل التريند ودخل ضمن قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث جوجل.

وكان أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2 قد احتفلوا يوم الجمعة الماضي بالعرض الخاص لانطلاق أولى حلقات العمل عبر منصة WATCH IT وقناة dmc.

قائمة الأعلى مشاهدة عبر watch it

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل وبينا ميعاد 2

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل وبينا ميعاد 2 أحداث مثيرة وذلك بعد أن أقام المهندس حسن حفل عشاء لنجاح ابنة نادية في تقديم مسلسل سلام مؤقت ويترك لأولادهم سيارته للاحتفال عقب انتهاء عزومة العشاء.

ويتفاجىء في اليوم التالي بأن السيارة تعرضت لحادث وحاول أبناؤه إخفاء ذلك من خلال الاتفاق مع حارس الفيلا على أن يقول إن السيارة تعرضت للحادث أثناء وقوفها أمام باب الفيلا ولكنه يكشف أمرهم في النهاية.

وعلى الجانب الآخر تنشب مشاجرة بسيطة بين حسن ونادية في مقر عملهم بعد أن قررت الأخيرة توقيع خصم عليه ولكنه يثور وفي تلك الأثناء تتلقى نادية اتصالا هاتفيا من مدرسة الابن الصغير لتشتكي لها مديرة المدرسة من قيامه بمشاهدة أحد الأفلام الإباحية.

وتنتهي الحلقة بوصول الشرطة إلى منزل حسن للقبض عليه.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

بينما يعرض على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

قصة مسلسل وبينا ميعاد 2

تدور أحداث مسلسل “وبينا معاد 2” عن حياة عائلتين تختلفان في تركيبتها وأسلوب حياتهما، فهناك أسرة “حسن” الذي فقد زوجته وبقي مع أربعة أبناء تربوا على مبادئ الحرية والديمقراطية، بينما في الجهة الأخرى نجد “نادية”، تُدير شؤون أربع بنات تربين في ظل ظروف صارمة تتسم بالقمع والحكم الاستبدادي في الجزء الثاني من المسلسل.

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وكان قد حقق الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، نجاحا كبيرا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية وكان مناسب لجميع الفئات العمرية.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.