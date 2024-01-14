الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسامة الهادي عن "وبينا ميعاد 2": عائلتي التانية وانتظر رأي الجمهور

أسامة الهادي
أسامة الهادي

أعرب الفنان أسامة الهادي، عن سعادته بنجاح شخصيته "طاهر" ضمن أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" بجزئيه الأول والثاني، وقال "حقيقي اتبسط جدًا بالشغل مع نجوم كبار في المسلسل سواء الجميلة شيرين رضا، واللي حسيت أنه أبويا بجد الفنان الكبير صبري فواز".


وتابع "الهادي" في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "هناك تطورات كبيرة في شخصيتي ضمن أحداث مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وهذا ما سيجذب الجمهور الذي اندمج مع أحداث المسلسل وتعامل معنا على اننا أفراد عائلته، كما أنني انتظر رأي الجمهور على المسلسل والتطورات التي حدثت به".

وأوضح أن شخصية "طاهر" ضمن أحداث مسلسل وبينا ميعاد سيكمل رحلته ويبدأ في تحقيق  حلمه في المزيكا إلا أن هناك بعض الصعوبات التي ستواجهه وستظهر ضمن أحداث المسلسل

نجوم مسلسل "وبينا معاد 2"


وكان صناع مسلسل "وبينا ميعاد 2" قد احتفلوا بعرض الحلقة الأولى، وحضر نجوم "وبينا معاد 2" إطلاق العرض الخاص للمسلسل، هم: شيرين رضا وصبرى فواز ومدحت صالح وبسمة وأميرة أديب وأسامة الهادى ويوسف الكدوانى ومحمد سليمان ويوسف إبراهيم وعلى السبع وهاجر الشرنوبى وأحمد فريد ومحمد مهران وآية سليم وشريف بديع وصبا الرفاعى وتسنيم مطر وميران عبد الوارث وعماد ربيع رئيس لقطاع الإنتاج الدرامى لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وريهام السهلى رئيس شبكة قنوات dmc


"وبينا ميعاد 2" بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمى، وهيدى كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادى ويوسف الكدوانى، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر تأليف وإخراج هانى كمال.

أغنية "واحد طيب" لمدحت صالح من مسلسل "وبينا ميعاد 2"

موعد إعادة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. وفريق عمل المسلسل

اسامة الهادي الفنان أسامة الهادي وبينا ميعاد وبينا ميعاد ٢ وبينا ميعاد 2

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