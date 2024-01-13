موعد إعادة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. وفريق عمل المسلسل

زاد البحث عن موعد إعادة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وذلك من قبل الجمهور المتشوق لعرض الحلقات الجديدة وذلك منذ اطلاق البوستر الدعائي للمسلسل والذي يجمع كافة أبطال العمل الفني حيث تصدر الفنان صبري فواز والفنانة شرين رضا البوستر الدعائي.

موعد إعادة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

تبدأ مجموعة قنوات dmc في عرض أولى مسلسل وبينا ميعاد 2 بشكل حصري اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 حيث يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع وذلك في الأوقات التالية العرض الأول الساعة 7:30 دقيقة مساءا والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا عبر شاشة dmc.

و موعد إعادة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس حيث تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر وللمرة الثانية الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساءا بالإضافة إلى حلقات مجمعة بر شاشة مجموعة قنوات dmc دراما يوم الخميس الساعة 10 مساءا.

ملخص حلقات مسلسل وبينا ميعاد

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد خلال الجزء الأول حول المشاكل الاجتماعية للطبقة الوسطي في العمل والدراسة والحياة اليومية وذلك من خلال عائلتي المهندسة نادية السيدة الأربعينية المطلقة التي لديها 4 بنات وعائلة المهندس حسن الرجل الخمسيني الأرمل الذي لديه 4 اولاد وقصة الحب التي تجمع بينهما وتنتهي بالزواج.

ويتنفق الأبناء الـ 8 على إفشال هذا الزواج من خلال افتعال مشاكل تقضي على هذا الزواج وتنتهي الأحداث بعلاقة حب تنشأ بين الأبناء وتوثق علاقة الزوج بين حسن ونادية إلى الأبد.

فريق عمل مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

شارك في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني شرين رضا وصبري فواز ووفاء صادق ومحمد سليمان وبسمة وأسامة الهادي وخالد أنور وهاجر الشرنوبي وآيه سمير ويوسف الكدواني وأميرة أديب ونور محمد وإيمان يوسف المسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا للانتاج الفني والإعلامي والمنتج إبراهيم حمودة والإشراف العام على المحتوى الدرامي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

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