السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد إعادة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. وفريق عمل المسلسل

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد

زاد البحث عن موعد إعادة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وذلك من قبل الجمهور المتشوق لعرض الحلقات الجديدة وذلك منذ اطلاق البوستر الدعائي للمسلسل والذي يجمع كافة أبطال العمل الفني حيث تصدر الفنان صبري فواز والفنانة شرين رضا البوستر الدعائي.

موعد إعادة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

تبدأ مجموعة قنوات dmc في عرض أولى مسلسل وبينا ميعاد 2 بشكل حصري اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 حيث يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع وذلك في الأوقات التالية العرض الأول الساعة 7:30 دقيقة مساءا والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا عبر شاشة dmc.

و موعد إعادة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس حيث تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر وللمرة الثانية الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساءا بالإضافة إلى حلقات مجمعة بر شاشة مجموعة قنوات dmc دراما يوم الخميس الساعة 10 مساءا.

txt

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر DMC ومنصة واتش ات

txt

ماذا قال عبدالعزيز النجار مخرج مسلسل حالة خاصة عن تقديم المسلسل؟

ملخص حلقات مسلسل وبينا ميعاد 

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد خلال الجزء الأول حول المشاكل الاجتماعية للطبقة الوسطي في العمل والدراسة والحياة اليومية وذلك من خلال عائلتي المهندسة نادية السيدة الأربعينية المطلقة التي لديها 4 بنات وعائلة المهندس حسن الرجل الخمسيني الأرمل الذي لديه 4 اولاد وقصة الحب التي تجمع بينهما وتنتهي بالزواج.

ويتنفق الأبناء الـ 8 على إفشال هذا الزواج من خلال افتعال مشاكل تقضي على هذا الزواج وتنتهي الأحداث بعلاقة حب تنشأ بين الأبناء وتوثق علاقة الزوج بين حسن ونادية إلى الأبد.

txt

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر DMC ومنصة واتش ات

txt

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc

فريق عمل مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

شارك في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني شرين رضا وصبري فواز ووفاء صادق ومحمد سليمان وبسمة وأسامة الهادي وخالد أنور وهاجر الشرنوبي وآيه سمير ويوسف الكدواني وأميرة أديب ونور محمد وإيمان يوسف المسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا للانتاج الفني والإعلامي والمنتج إبراهيم حمودة والإشراف العام على المحتوى الدرامي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

اقرأ أيضا 

موعد عرض مسلسل حالة خاصة 
ارتفاع سعر الذهب عالميا بسبب العدون الأمريكي البريطاني على اليمن

موعد إعادة مسلسل وبينا ميعاد إعادة مسلسل وبينا ميعاد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وبينا ميعاد قنوات dmc

مواد متعلقة

شرائح الكهرباء 2024 لعدادات المنازل والتجارية في فاتورة يناير

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024

موعد الإسراء والمعراج 1445 - 2024 .. وأدلتها من القرآن

جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 .. وتشكل منتخب مصر

مجانا بدون تشفير.. القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

أذكار الصباح اليوم السبت 13-1-2024 المأثورة

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 13-1-2024| درجات الحرارة

الأكثر قراءة

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

عاجل.. مصدر مصرى مسئول ينفى وجود تنسيق مصرى إسرائيلى بشأن محور فيلادلفيا

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى