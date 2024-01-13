السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد

زاد البحث عن موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر المنصات الإلكترونية منذ طرح مجموعة قنوات DMC البوستر الدعائي للمسلسل والذي لقى رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرض الجزء الأول حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي مثير حول تصاعد الأحداث والشخصيات.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

أعلنت مجموعة قنوات DMC  موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني والذي يعرض أولى حلقاته مساء اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءا على شاشة DMC والساعة الحادية عشر على شاشة DMC Drama من يوم السبت إلى الأربعاء.

وعرض أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كواليس التصوير والتحضير للعمل الفني وبناء الديكور تشويقا للجمهور الذي يتوقع تطور الأحداث خلال الجزء الثاني بطرقة مشوقة تجبر المشاهد على متابعة الحلقات كاملة دون ملل كما حدث في حلقات الجزء الأول.

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أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2 

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد حول المهندس حسن الرجل الخمسيني الذي يتزوج المهندسة الأرمل نادية السيدة الأربعينية المطلقة عقب قصة حب جمعت بينهما وأحداث مثيرة في أقناع أبنائهم بالزواج والعيش معا في منزل واحد حيث أن نادية لديها 4 بنات وحسن لديه 4 أولاد من زواجهما السابق.

يتناول الجزء الثاني قصص الحب التي جمعت بين أولاد حسن وبنات نادية وكيفية التعامل مع المشاكل التي حدثت نتيجة إقامتهما معا في منزل واحد خاصة مع زواج والديهما وطريقة تفكير كلا منهما المختلفة ورغبته في عدم التأثير على حياة أبنائهم في المستقبل.

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أبطال الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد 

مسلسل وبينا ميعادج الجزء الثاني بطولة مشتركة تجميع بين الفنانة شرين رضا والفنان صبري فواز والفنان مدحت صالح والفنانة وفاء صادق والفنانة بسمة والفنان إيهاب فهمي والفنانة هيدي كرم والفنانة نور محمود والفنان محمد مهران والفنان أسامة الهادي والفنان يوسف الكدواني والفنان يوسف إبراهيم والفنانة أميرة أديب والفنانة آية سليم والفنانة تسنيم مطر المسلسل من إنتاج إبراهيم حمودة وإخراج وتأليف هاني كمال.

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موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد عرض مسلسل وبينا ميعاد مسلسل وبينا ميعاد وبينا ميعاد الجزء الثاني DMC DMC DRAMA

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