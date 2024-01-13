السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجانا بدون تشفير.. القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

كأس الأمم الافريقية
كأس الأمم الافريقية 2024

يبحث الملايين عن القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والمقامة في نسختها الـ 34 في دولة كوت ديفوار وهى أفضل البطولات الكروية التي تقام في القارة السمراء ويشارك فيها أفضل المنتخبات الإفريقية للحصول على اللقب حيث يشارك 24 منتخب افريقي في البطولة في النسخة الحالية.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

حرصت العديد من القنوات الرياضية على الحصول على حق البث المباشر لمباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 بشكل مجاني عبر الأقمار الصناعية المختلفة وذلك بعيدا عن القنوات المشفرة والتي تتطلب تشغيلها مقابل اشتراك شهري وإليكم القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بالتفصيل:-

1 - قناة الجزائرية الأرضية 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11680.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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2 - قناة RTB بوركينا فاسو

  • القمر الصناعي: يوتلسات 9E.
  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

3 - قناة فوكس سبورت

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد: 12284.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

4 - قناة تيلي تشاد

  • القمر الصناعي: ينايل سات.
  • التردد: 12015.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.


5 - قناة النبأ الليبية

  • القمر الصناعي: ينايل سات.
  • التردد: 11096.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

6 - قناة Bein Sport HD Max 1

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12604.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

7 - قناة Bein Sport HD Max 2

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12604.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
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تنطلق اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 من قلب العاصمة الأيفوارية أبيدجان وذلك بمباراة التي تجمع بين منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو على ملعب الحسن واتارا  في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت المغرب.

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