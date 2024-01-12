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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طاقم مصرى يدير مباراة افتتاح أمم إفريقيا 2023

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أسماء طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستجمع كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وأسند «كاف»، مهمة إدارة المباراة لطاقم تحكيم مصري، يتكون من أمين عمر (حكمًا للساحة)، ويعاونه كل من محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه (مساعدين)، إلى جانب محمود معروف (حكما رابعًا)، والزامبية ديانا شيكوشتا (حكمًا مساعدًا احتياطيًا).

كما عين «كاف» محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو المساعد (VAR) ويعاونه محمود البنا (حكما مساعدا للفار).

 

موعد المباراة الافتتاحية في كان 2023

وسيلتقي المنتخب الإيفواري، نظيره منتخب غينيا بيساو، في العاشرة من مساء يوم غدٍ السبت، في المباراة التي ستجمعهما على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا في أبيدجان، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى، والتي تضم أيضا كلا من نيجيريا وغينيا الإستوائية.

وسيلتقي غدًا منتخبا نيجيريا وغينيا الإستوائية، يوم غدٍ السبت، في الرابعة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على الملعب ذاته.

وستقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل، على ستة ملاعب في خمس مدن، هي أبيدجان، ياموسوكرو، بواكي، كروجو، سان بيدرو.

كوت ديفوار محمود معروف أمين عمر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس الأمم الأفريقية

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