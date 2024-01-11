الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

منتخب مصر
منتخب مصر

تقرر خوض جميع تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على ملعب "جاردان بوتانيك"، المخصص، وذلك خلال مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل، في كوت ديفوار.

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في اجتماعه بمسئولي منتخب مصر، أن الفريق سيخوض كل التدريبات على ملعب "جاردان بوتانيك".

وبناءً عليه، لن يخوض المنتخب الوطني أي تدريب على استاد "فيليكس هوفويت بوانيي" الذي يستضيف مباريات منتخب مصر الأول في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

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انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبى استعدادًا للمشاركة فى دورة دبى الدولية

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منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بكوت ديفوار استعدادًا لمواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا

 

موعد مباريات منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024

يلتقي منتخب مصر بنظيره موزمبيق، يوم 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ثم يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام غانا، يوم 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس إفريقيا 2024.

أما المباراة الثالثة، فإن منتخب مصر سيواجه منتخب الرأس الأخضر، وذلك يوم 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً أيضًا.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

ويتواجد منتخب مصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بجوار منتخبات غانا، موزمبيق والرأس الأخضر.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة في كأس إفريقيا 2024

ومن المقرر أن تُذاع مباراة منتخب مصر القادمة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD.

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