الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبى استعدادًا للمشاركة فى دورة دبى الدولية

روجيريو ميكالي
روجيريو ميكالي

ينطلق اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأوليمبي في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا للمشاركة في دورة دبي الدولية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دورة دبي الدولية خلال الفترة من 17 يناير وحتى يوم 27 من الشهر الجاري.

وتشارك في دورة دبي 5 منتخبات أوليمبية، وهي: منتخب مصر الأوليمبي، السعودية، الإمارات، وقطر، والعراق، وذلك استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024".

انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبي

وينطلق معسكر المنتخب الأولمبي بدءًا من اليوم الخميس، ولمدة 5 أيام، في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا للمشاركة في دورة دبي الدولية الودية.

وكان البرازيلي روجيو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قد اختار 23 لاعبًا للمعسكر.

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قائمة منتخب مصر الأوليمبي 

وجاءت قائمة منتخب مصر الأوليمبي استعدادًا لأوليمبياد باريس 2024، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء- علي الجابري- محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد طارق- حسام عبدالمجيد- كريم الدبيس- محمد حمدي إبراهيم- أحمد محمود- أحمد حسام- محمد مغربي- أحمد رضا- أحمد عيد.

خط وسط الملعب: محمود صابر- أحمد عاطف- مصطفى سعد- عمر خضر- أحمد نادر حواش- عمر الساعي- ماجد هاني- محمد شحاتة- محمود جهاد.

في خط الهجوم: حسام أشرف- أسامة فيصل.

وعقد روجيريو ميكالي اجتماعًا مع محمد بركات، عضو اتحاد الكرة، وجهازه المعاون، خلال الساعات الماضية، لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب الأوليمبي الذي ينطلق اليوم.

وكان الجهاز الفني قد قرر تأجيل انطلاق المعسكر 24 ساعة، وذلك بناءً على رغبة الأندية، حتى يمنح الفرصة للاعبين الدوليين المشاركة مع أنديتهم في الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

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