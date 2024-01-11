برشلونة يسعى للدفاع عن اللقب أمام أوساسونا فى نصف نهائى السوبر الإسبانى

يلتقي فريق برشلونة الإسباني بنظيره أوساسونا، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الجاري 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة يسعى للدفاع عن اللقب

ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في مواصلة نغمة الانتصارات، ومحاولة الدفاع عن لقب كأس السوبر الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

ويُعد فريق برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، برصيد 14 لقبًا، آخرها كان تتويجه باللقب في الموسم الماضي، عندما تغلّب على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-1.

في المقابل، يرغب فريق أوساسونا في تحقيق الفوز في مباراة اليوم أيضًا وتخطي عقبة برشلونة، ومحاولة خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لهذا الموسم.

وشارك في بطولة السوبر الإسباني 4 أندية في هذه النسخة، وهي: برشلونة بطل الدوري الإسباني، ريال مدريد بطل كأس الملك، أتلتيكو مدريد وصيف الليجا، بالإضافة إلى أوساسونا، وصيف الكأس.

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، بفريق ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، والمُقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلّب على جاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة" بنتيجة 5-3.

وشهدت بطولة كأس السوبر الإسباني، نشر المحادثات الصوتية بين غرفة الـVAR والحكم الرئيسي، وذلك ابتداءً من الدور نصف النهائي من المسابقة، وتحديدًا في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.