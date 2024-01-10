في مباراة مثيرة.. ريال مدريد يطيح بجاره أتلتيكو ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الدور نصف النهائي.

انتهى الوقت الأصلي من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

سجل ثلاثية ريال مدريد أنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي وداني كارفخال في الدقائق 20 و29 و85.

وجاءت أهداف أتلتيكو مدريد عن طريق مارسيو هيرموسو وأنطوان جريزمان وأنطونيو روديجر "بالخطأ في مرماه" في الدقائق 6 و37 و78.

ونجح الريال في تسجيل هدفين متأخرين عن طريق سافيتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 116 وبراهيم دياز في الدقيقة 123.

ويلتقي ريال مدريد مع الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا في المباراة النهائية.

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أحداث الشوط الأول

تعادل فريق أتلتيكو مدريد مع نظيره ريال مدريد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بنصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، بهدفين لكل منهما.

واستحوذ فريق أتلتيكو مدريد على مجريات اللعب من بداية الشوط وانقلب لصالح ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من عمره، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى قوي ومتبادل بين كلا الفريقين.

وخطف فريق أتلتيكو مدريد هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق ماريو هيرموسو.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي ريال مدريد لتسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر الشوط.

وسجل أنطونيو روديجير هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 20 بعدما حول ركنية لوكا مودريتش في الشباك.

وأضاف فيرلاند ميندي الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 30 بعدما حول عرضية داني كارفخال بقدمه اليسرى على يمين حارس أتلتيكو.

وعادل أنطوان جريزمان النتيجة لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 37 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

واستمرت المحاولات الهجومية من كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وأهدر رودريجو فرصة تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 41 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد وراوغ المدافع وأرسل تسديدة تصدى لها الحارس وأفلتت من يده ثم أمسكها قبل أن تسكن الشباك.



أحداث الشوط الثاني

ريال مدريد سيطر على مجريات الشوط في الوقت الذي حاول فيه لاعبو أتلتيكو مدريد غلق المساحات.

في الدقيقة 55، تسديدة قوية عن طريق صامويل لينو لاعب أتليتكو مدريد من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس كيبا.

محاولة هجومية لأتليتكو مدريد بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة إلى وسط الملعب.

ركلة ركنية لريال مدريد على يسار مرمى أتليتكو مدريد، نفذها توني كروس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رودريجو سيلفا بتسديدة تصدى لها الحارس يان أوبلاك بثبات.

أتلتيكو تقدم في الدقيقة 78 بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء حيث أخطأها الحارس كيبا بتشتيت غير صحيح لتصطدم الكرة بزميله أنطونيو روديجر وترتد إلى داخل الشباك.

واستطاع ريال مدريد أن يدرك التعادل بعد هجمة مركزة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التسديدات المتتالية تمكن مدافعي أتليتكو مدريد من أمام المرمى قبل أن يتمكن بالنهاية داني كارباخال من تسديد كرة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

الوقت الإضافي

ريال مدريد استمر في سيطرته على مجريات الأمور لكنه فشل في اختراق دفاعات دفاعات أتلتيكو.

واستمرت الحظوظ متساوية بين الفريقين رغم محاولات الريال.

واستطاع ريال مدريد أن يسجل هدفين عن طريق سافيتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 116 بعد رأسية من خوسيلو.

وسجل براهيم دياز الهدف الخامس من هجمة مرتدة بعد تقدم الحارس أوبلاك ليسجل هدف تأمين الانتصار.