أتلتيكو مدريد يتعادل مع الريال بالشوط الأول من نصف نهائي السوبر الإسباني

تعادل فريق أتلتيكو مدريد مع نظيره ريال مدريد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بنصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، بهدفين لكل منهما.

واستحوذ فريق أتلتيكو مدريد على مجريات اللعب من بداية الشوط وانقلب لصالح ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من عمره، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى قوي ومتبادل بين كلا الفريقين.

وخطف فريق أتلتيكو مدريد هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق ماريو هيرموسو.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي ريال مدريد لتسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر الشوط.

وسجل أنطونيو روديجير هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 20 بعدما حول ركنية لوكا مودريتش في الشباك.

وأضاف فيرلاند ميندي الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 30 بعدما حول عرضية داني كارفخال بقدمه اليسرى على يمين حارس أتلتيكو.

وعادل أنطوان جريزمان النتيجة لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 37 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

واستمرت المحاولات الهجومية من كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وأهدر رودريجو فرصة تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 41 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد وراوغ المدافع وأرسل تسديدة تصدى لها الحارس وأفلتت من يده ثم أمسكها قبل أن تسكن الشباك.

وسدد لاعبو فريق ريال مدريد 4 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب، مقابل 5 تسديدات من 6 محاولات لفريق أتلتيكو مدريد وخرجت كرة من الملعب.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 54% مقابل 46% لصالح فريق أتلتيكو مدريد.