الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

اجتماع تعريفى مع "كاف".. وعرض قمصان منتخب مصر

أحمد حجازي وإمام
أحمد حجازي وإمام عاشور

عقد وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع  منتخب مصر بفندق الإقامة في كوت ديفوار لشرح التعليمات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وشهد الاجتماع عرض قمصان وألوان الزي الخاص بمنتخب مصر في البطولة سواء الأساسي أو الاحتياطي.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة بيانات جميع لاعبي منتخب مصر المتواجدين في قائمة البطولة وتسليم بطاقات التعريف الخاصة بهم في البطولة.

وتم التطرق إلى شرح لوائح البطولة واللوائح الخاصة بالحكام.


قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية


حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.
خط الدفاع: عمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد حمدي وأحمد فتوح.
خط الوسط: مروان عطية ومهند لاشين ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.


موعد مباراة مصر وموزمبيق بكأس أمم إفريقيا 

ويستهل المنتخب الوطني الأول مشواره في كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، بمواجهة منتخب موزمبيق، الأحد الموافق 14 يناير الجاري، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

 

موعد مباراة مصر وموزمبيق بكأس أمم إفريقيا قائمة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا منتخب مصر

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