الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

أراوخو يتحدث عن شائعات انتقاله لبايرن ميونخ: تحدث كل انتقالات

رونالد أراوخو
رونالد أراوخو

علق رونالد أراوخو، مدافع فريق برشلونة الإسباني على شائعات ارتباطه بالانتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم أراوخو بالانضمام لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.

وقال أراوخو في المؤتمر الصحفي بمباراة أوساسونا بكأس السوبر الإسباني: "في كل سوق انتقالات يكون هناك حديث عني، ولكنني أركز على مستواي مع برشلونة".

ولعب أراوخو 18 مباراة بقميص فريق برشلونة منذ انطلاق الموسم الجاري وسجل هدفًا واحدًا.

وأضاف: "دائمًا ما تخرج الشائعات، تحدثوا عن مانسشتر يونايتد في الصيف الماضي، لكنني أفعل ما في وسعي بنسبة 100% لبرشلونة، إنه امتياز أن أردي شارة قائد برشلونة، أنا أشعر بالمسئولية".

وبدأ رونالد أوراخو مسيرته ضمن صفوف نادي رينتيستاس الأوروجوياني تحت 19 عامًا، وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2016، ثم انتقل لنادي بوستون ريفر في صيف 2017، وقضى موسمًا مع الفريق قبل أن ينتقل لفريق الرديف بنادي برشلونة، وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2020.

ولعب أراوخو 131 مباراة بقميص الفريق الأول لنادي برشلونة منذ انضمامه للفريق، وسجل 8 أهداف وصنع 3 لزملائه.

رونالد أراوخو برشلونة بايرن ميونخ أراوخو الانتقالات الصيفية

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