برشلونة يحسم موقفه النهائي بشأن ضم جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ

يسعى نادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لإبرام صفقة مميزة، لتدعيم خط وسط الميدان خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.

برشلونة يحسم موقفه بشأن ضم كيميتش من بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي برشلونة حسم موقفه النهائي بشأن التعاقد مع جوشوا كيميتش في الصيف المقبل.

وأفادت الشبكة العالمية، أن برشلونة انسحب من سباق التعاقد مع جوشوا كيميتش؛ بسبب التكلفة الباهظة للصفقة.

وأوضحت الشبكة العالمية في تقريرها، أن إدارة بايرن ميونخ تريد الحصول على مبلغ مالي كبير، مقابل السماح برحيل جوشوا كيميتش، مثلما حدث مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة كيميتش

وأضافت شبكة "سكاي سبورتس"، أن انسحاب برشلونة سيجعل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب من حسم صفقة جوشوا كيميتش لصالحه.

ونوّهت الشبكة، أن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أعطى الضوء الأخضر لمسئولي النادي بالدخول في مفاوضات لضم جوشوا كيميتش.

ويُعد جوشوا كيميتش أحد الركائز الأساسية لفريق بايرن ميونخ، الأمر الذي جعل إدارة العملاق البافاري تقديم الكثير من العروض لتجديد عقده، ولكن اللاعب غير مقتنع بالمشروع الرياضي للنادي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ28 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2025.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في كأس السوبر الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أوساسونا، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في كأس السوبر الإسباني، غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.