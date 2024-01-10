الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

رياضة

برشلونة يحسم موقفه النهائي بشأن ضم جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

يسعى نادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لإبرام صفقة مميزة، لتدعيم خط وسط الميدان خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.

برشلونة يحسم موقفه بشأن ضم كيميتش من بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي برشلونة حسم موقفه النهائي بشأن التعاقد مع جوشوا كيميتش في الصيف المقبل.

وأفادت الشبكة العالمية، أن برشلونة انسحب من سباق التعاقد مع جوشوا كيميتش؛ بسبب التكلفة الباهظة للصفقة.

وأوضحت الشبكة العالمية في تقريرها، أن إدارة بايرن ميونخ تريد الحصول على مبلغ مالي كبير، مقابل السماح برحيل جوشوا كيميتش، مثلما حدث مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

txt

المطالب المالية تهدد انضمام أليو بادجي للزمالك في يناير

txt

كفة متوازنة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قبل قمة كأس السوبر الإسباني

باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة كيميتش 

وأضافت شبكة "سكاي سبورتس"، أن انسحاب برشلونة سيجعل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب من حسم صفقة جوشوا كيميتش لصالحه.

ونوّهت الشبكة، أن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أعطى الضوء الأخضر لمسئولي النادي بالدخول في مفاوضات لضم جوشوا كيميتش.

ويُعد جوشوا كيميتش أحد الركائز الأساسية لفريق بايرن ميونخ، الأمر الذي جعل إدارة العملاق البافاري تقديم الكثير من العروض لتجديد عقده، ولكن اللاعب غير مقتنع بالمشروع الرياضي للنادي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ28 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2025. 

موعد مباراة برشلونة المقبلة في كأس السوبر الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أوساسونا، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في كأس السوبر الإسباني، غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة كيميتش جوشوا كيميتش بايرن ميونخ باريس سان جيرمان كأس السوبر الإسباني

مواد متعلقة

ليفربول يُعلن انضمام فابيو كارفاليو إلى هال سيتي

كفة متوازنة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قبل قمة كأس السوبر الإسباني

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024 ضد موزمبيق

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-1-2024 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

الأكثر قراءة

تخارج الدولة من 35 شركة حتى مارس.. خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات وتحفيز الاستثمار

3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

مسلسل حالة خاصة.. هل ينتقم نديم من عز في أحداث الحلقة الثالثة؟

6 مقترحات لـ"أولياء أمور مصر" بشأن نظام الثانوية العامة الجديد

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا