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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024 ضد موزمبيق

منتخب مصر
منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة مباريات منتخبنا الوطني في المسابقة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024

سيخوض منتخب مصر ثلاث مباريات في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2024، وذلك على النحو التالي:

- منتخب مصر ضد موزمبيق، يوم 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

- منتخب مصر ضد غانا، يوم 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس إفريقيا 2024.

- منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، وذلك يوم 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً أيضًا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2024.

وصول بعثة منتخب مصر

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار، مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا 2024 بحثًا عن النجمة الثامنة.

ويبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكره الخاص بالبطولة بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

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القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024

ومن المقرر أن تُذاع مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD.

أين ستُقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2024؟

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس أمم إفريقيا 2024، يوم 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، وستُقام في كوت ديفوار.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

ويتواجد منتخب مصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، بجوار منتخبات غانا، موزمبيق والرأس الأخضر.

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