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رياضة

إلى الثامنة.. منتخب مصر يطير إلى كوت ديفوار

منتخب مصر
منتخب مصر

غادرت طائرة المنتخب المصري، إلى كوت ديفوار لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 بحثًا عن النجمة الثامنة.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم السبت المقبل 13 يناير وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل.

ويبدأ المنتخب معسكره الخاص بالبطولة بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

قائمة مصر لأمم إفريقيا 2023

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.
  • خط الدفاع: عمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبدالمنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح.
  • خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور.
  • خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

ويقع المنتخب المصري بالمجموعة الثانية من البطولة، رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير المقبل.

المنتخب المصري كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023 كأس الأمم الأفريقية أبيدجان

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