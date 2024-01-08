الإثنين 08 يناير 2024
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رياضة

قُدرات صلاح.. ملامح من فوز منتخب مصر على تنزانيا

منتخب مصر
منتخب مصر

خاض منتخبنا الوطني أمس البروفة الأخيرة له قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما تغلب على تنزانيا بهدفين نظيفين وديًا في القاهرة.

البرتغالي روي فيتوريا دخل بتشكيل أساسي اعتمد فيه على جميع العناصر الأساسية، وعلى رأسهم محمد صلاح قائد الفريق كما عاد أحمد حجازي لمجاورة محمد عبد المنعم في خط الدفاع.

الدستور” في السطور التالية تستعرض أبرز الملامح من لقاء مصر وتنزانيا قبل ضربة البداية الأحد أمام موزمبيق.

دور صلاح الجديد

اعتمد فيتوريا على صلاح في مركز صناعة اللعب أو كمهاجم وهمي بجوار مصطفى محمد مع إعطاء الحرية لعمر كمال في الزيادة بمركز الجناح.

واستغل فيتوريا قدرات صلاح الرائعة مع ليفربول هذا الموسم في صناعة اللعب حيث صنع 9 أهداف حتى الآن وهو رقم كبير.

وصنع صلاح الهدف الأول لتريزيجيه كما صنع أكثر من كرة في الشوط الثاني أضاعها العديد من اللاعبين.

رقم 6 بين النني وعطية

بدأ مروان عطية في وسط الملعب كلاعب رقم “6” وعلى يمينه محمد النني ويساره إمام عاشور وفي الشوط الثاني بعد التبديلات شارك حمدي فتحي وأحمد سيد “زيزو”.

وهنا شارك النني كلاعب رقم “6” بدلًا من حمدي فتحي للاستفادة من لاعب الوكرة في الزيادة العديدة مع زيزو حيث شارك فتحي بدلًا من إمام في الجبهة اليسرى بينما شارك زيزو يمينًا وخلف صلاح.

حجازي بدلًا من منعم

قام فيتوريا بتغيير طريقة بناء اللعب عن طريق حجازي بدلًا من عبد المنعم الذي كان دائمًا يقوم من الدفاع ببناء طريقة اللعب.

وظهر حجازي في أكثر من مرة ببناء اللعب، وتم تثبيت عبد المنعم في الخلف.

منتخبنا الوطنى كأس الأمم الأفريقية تنزانيا حجازي مصر وتنزانيا

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