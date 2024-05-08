بالأسماء.. 5 مصابين فى حادث سير بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم على طريق بسنديله الجوادية في بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، ووجود مصابين.

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة: خالد محمد عبد السلام، ٢٤ سنة، كسر بالفخذ اليسرى، والسيد السيد عبد الإله، ٢٣ سنة، كسر مضاعف بالساق اليسرى والعضد الأيسر، وعبدالرحمن أحمد، ٢٤ سنة، اشتباه كسر بالركبة اليسرى، ومحمود إبراهيم يونس، ٢٦ سنة، كسر مضاعف بالركبة اليسرى، وهاني عبدالناصر شحاتة، ٢٢ سنة، كسر مضاعف بالفخذ اليسرى.

وجرى نقل المصابين لمستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والإحالة للنيابة التي باشرت التحقيقات.